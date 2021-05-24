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ВОЗ подсчитала число погибших в период пандемии врачей

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
По меньшей мере 115 тыс. медицинских работников погибли от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Не менее 115 тысяч медработников погибли от COVID-19 в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других. Работники здравоохранения – настоящие герои», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По его словам, медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно оплачен, их не уважают, а условия их работы не являются безопасными.
«Пока не было новых штаммов, которые бы серьезно подорвали эффективность имеющихся вакцин или терапевтических средств. Однако нет гарантии, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, и наш инструментарий может оказать бесполезным. Пандемия не закончилась. И не закончится, если не поставить вирус под контроль в каждой стране», – сказал Гебрейесус.
Он также призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% – к концу года.
Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Основной темой 74-й сессии ассамблеи является необходимость скорейшего прекращения текущей пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного и более справедливого мира. Кроме того, делегации обсудят продвижение международного сообщества к Целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ «целям трех миллиардов»: обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, и обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 млрд человек.
Также на сессии будет представлен доклад о результатах работы ВОЗ, в том числе реагировании организации на появление пандемии COVID-19. Всемирная ассамблея здравоохранения – верховный руководящий орган ВОЗ, в работе которого принимают участие делегации со всего мира. Участие в сессиях Ассамблеи здравоохранения открыто для ассоциированных членов, наблюдателей, приглашенных представителей ООН и других участвующих межправительственных организаций, а также негосударственных структур.
В мире,ВОЗ,ООН,РИА Новости,
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