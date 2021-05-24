Не менее 115 тысяч медработников погибли от COVID-19 в мире

«Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других. Работники здравоохранения – настоящие герои», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
«Пока не было новых штаммов, которые бы серьезно подорвали эффективность имеющихся вакцин или терапевтических средств. Однако нет гарантии, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, и наш инструментарий может оказать бесполезным. Пандемия не закончилась. И не закончится, если не поставить вирус под контроль в каждой стране», – сказал Гебрейесус.