Не менее 115 тысяч медработников погибли от COVID-19 в мире

По его словам, медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно оплачен, их не уважают, а условия их работы не являются безопасными.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Основной темой 74-й сессии ассамблеи является необходимость скорейшего прекращения текущей пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного и более справедливого мира. Кроме того, делегации обсудят продвижение международного сообщества к Целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ «целям трех миллиардов»: обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, и обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 млрд человек.