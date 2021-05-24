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«Белавиа» может лишиться доступа в европейские аэропорты

Алиса Селезнёва
29 минут назад
Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией после инцидента с бортом авиакомпании Ryanair Об этом со ссылкой на агентство Reuters пишет ТАСС.
«Белавиа» может лишиться доступа в европейские аэропорты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», 23 мая летевший Афин в Вильнюс лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. Сесть самолет был вынужден из-за сигнала о минировании, позднее сообщение о бомбе не подтвердились.
При этом силовиками был задержан находившийся на борту самолета основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
По данным осведомленных источников, после задержания Протасевича Евросоюз может принять решение о приостановке полетов над Белоруссией, а также запретить «Белавиа» доступ к аэропортам европейских стран. Кроме того, Брюссель намерен запретить и наземные транзитные перевозки через Белоруссию в страны ЕС.
Франция со своими партнерами по ЕС работает над приостановкой полетов над Белоруссией, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
«Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», - пояснили в канцелярии президента Франции.
В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что ситуация с посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска «прямо и явно нагнетается». Он также призвал рассмотреть инцидент с точки зрения безопасности полетов, пишет РИА Новости.
«Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам. ( ) Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур», - отметил он.
В мире,Роман Протасевич,Анатолий Глаз,МИД,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Вильнюс,Минск,Беларусь,
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