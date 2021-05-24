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ЕС может остановить полеты через Белоруссию

Алиса Селезнёва
1 час назад
Евросоюз после инцидента с бортом авиакомпании Ryanair рассматривает возможность прекращения полетов через Белоруссию, а также приостановку наземного транзита. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Bloomberg.
Европа готова запретить полеты через Белоруссию
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», ранее самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании.
Сообщения о бомбе не подтвердились, однако при проверке документов пассажиров рейса был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
По данным осведомленного источника, страны ЕС на фоне скандала с задержанием Протасевича могут ввести против Белоруссии ряд санкций.
В частности, может быть принято решение о приостановке всех полетов авиакомпаний ЕС над Белоруссией, а также о запрете «Белавиа» приземляться в аэропортах европейских стран. Кроме того, Брюссель может запретить наземные транзитные перевозки через Белоруссию в страны ЕС, пояснил чиновник.
Он отметил, что работа над пакетом санкций уже ведется.
В мире,Роман Протасевич,ЕС,Bloomberg,Беларусь,
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