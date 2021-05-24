Европа готова запретить полеты через Белоруссию

Как сообщал «Рамблер», ранее самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании.

По данным осведомленного источника, страны ЕС на фоне скандала с задержанием Протасевича могут ввести против Белоруссии ряд санкций.

В частности, может быть принято решение о приостановке всех полетов авиакомпаний ЕС над Белоруссией, а также о запрете «Белавиа» приземляться в аэропортах европейских стран. Кроме того, Брюссель может запретить наземные транзитные перевозки через Белоруссию в страны ЕС, пояснил чиновник.