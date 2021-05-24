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Постпреда Белоруссии вызвали в ЕС из-за инцидента с самолетом

Москва24иещё 4
1 час назад
Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии при ЕС Александра Михневича из-за инцидента в Минске с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС.
Постпреда Белоруссии вызвали в ЕС из-за инцидента с самолетом
Фото: ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis
"По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Белоруссия в Евросоюзе Александра Михневича", – говорится в сообщении.
В заявлении действия белорусских властей названы недопустимыми. ЕС осуждает как принуждение борта совершить экстренную посадку, так и задержание независимого журналиста и активиста Романа Протасевича.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вильнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии осудил белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
В совместном документе содержится призыв ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее.Реакцию европейских властей прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила о принудительной посадке в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и белорусского борта с активистом Антимайдана на Украине спустя 11 минут после взлета. По ее словам, шокировать должны либо все ситуации, либо аналогичные шокировать не должны.
В мире,Роман Протасевич,Роберт Менендес,Мария Захарова,МИД,ЕС,Минск,Беларусь,
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