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Очевидцы рассказали о реакции Протасевича на посадку в Минске

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич был очень напуган, когда понял, что самолет Ryanair экстренно начал садиться в Минске, рассказали пассажиры.
Он был очень испуган: очевидцы о задержании Протасевича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«ОМОН вошел и задержал (Протасевича)», – заявил один из пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовский портал Delfi.
По словам пассажира, сотрудники ОМОН проверяли чемоданы и задержали Протасевича. Он отметил, что на глазах у других пассажиров физического насилия силовики не применяли. «Перед нами избиений не было. Он был очень испуган. Я смотрел ему в глаза, было очень грустно», – добавил очевидец.
Еще один пассажир сообщил, что их не информировали, по какой причине обыскивали. Другая пара рассказала, что они видели истребители.
«С истребителями нас посадили в Минске, с ними же проводили до Литвы. Когда он услышал, что самолет совершает посадку в Минске, на него было страшно смотреть», – рассказала женщина.
«Он сказал, что ему грозит смертная казнь. Мы с его девушкой пережили весь процесс ожидания. Она стояла рядом, мы думали, чем помочь. Но ситуация была такая, что ничего нельзя было сделать», – сказал другой пассажир.
Еще одна пассажирка рейса написала в Instagram, что сразу после объявления о посадке в Минске Протасевич подошел к членам экипажа и уговаривал их не сажать самолет в белорусской столице. По ее словам, мужчина назвал себя беженцем и заявил, что белорусские власти его убьют. В ответ пилоты заявили, что обязаны подчиниться, так как их авиакомпания связана международными обязательствами.
Пассажирка также опубликовала несколько фото из аэропорта Минска и заявила, что местные силовики относились к ним, как «к заключенным».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, в связи с чем СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над Белоруссией. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
В мире,Роман Протасевич,Европарламент,ЕС,РИА Новости,Литва,Минск,Беларусь,
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