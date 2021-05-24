Он был очень испуган: очевидцы о задержании Протасевича

По словам пассажира, сотрудники ОМОН проверяли чемоданы и задержали Протасевича. Он отметил, что на глазах у других пассажиров физического насилия силовики не применяли. «Перед нами избиений не было. Он был очень испуган. Я смотрел ему в глаза, было очень грустно», – добавил очевидец.