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Послы НАТО решили обсудить инцидент с самолетом Ryanair

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
33 минуты назад
Послы стран-членов НАТО 25 мая обсудят инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.
Послы НАТО обсудят инцидент с самолетом Ryanair
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета опасным, он призвал провести международное расследование, передает ТАСС.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Глава Ryanair выразил мнение, что на совершившем посадку в Минске самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ. При этом в Польше заявили о «причастности» россиян к инциденту с самолетом Ryanair.
В мире,Роман Протасевич,Эво Моралес,Йенс Столтенберг,Эдвард Сноуден,ЦРУ,НАТО,Reuters,ИТАР-ТАСС,Минск,
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