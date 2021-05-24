Послы НАТО обсудят инцидент с самолетом Ryanair

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил
экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич
, он был задержан
. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.