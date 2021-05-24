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Вытерла руки: Харрис проявила неуважение к президенту Южной Кореи

Анастасия Кирсанова
14 минут назад
После рукопожатия президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, вице-президент США Камала Харрис вытерла руки о свой костюм. Этот момент можно увидеть на видео, опубликованном на YouTube-канале Белого дома.
Этот жест возмутил зрителей. Многие отметили бестактность, невоспитанность и отсутствие дипломатических навыков у Харрис. После этого комментарии под видео были отключены.
Ранее «Рамблер» писал, что Камала Харрис также будет выполнять функции главы американского Национального космического совета. Приоритеты вице-президента на своем пост во внешней политике Харрис называет кибербезопасность и международное взаимодействие в сфере здравоохранения.
Она вступила в должность вице-президента США 20 января. Она стала первой женщиной в истории США на посту вице-президента.
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