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США решили вернуть Приднестровье под контроль Кишенева

Посол США в Молдавии Дерек Хоган подчеркнул, что в этом году в решении приднестровского конфликта произойдут серьезные подвижки и после парламентских выборов в июле Приднестровье должно перейти под контроль Кишинева. Об этом сообщают «Известия».

По мнению политологов, поражение на президентских выборах бывшего главы Молдавии Игоря Додона привело к снижению рейтингов его партии, и на парламентских выборах может одержать победу прозападные «Действие и солидарность».

В таком случае «внешнеполитический курс Молдовы по отношению к Приднестровью будет более жестким».

Кабинет министров хочет допускать иностранные экосистемы на российский рынок только при условии присутствии в них поставщиков товаров и услуг из РФ. А отечественным экосистемам в правительстве намерены дать преференции, защитив их от иностранных, пишут «Известия».

При этом, по данным издания, в концепции кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ не указано, каким образом планируется заставлять иностранные экосистемы сотрудничать с россиянами и какое наказание будет предусмотрено за отказ это делать.

Административное регулирование цен нельзя рассматривать как эффективную меру социальной поддержки населения, так как оно несет потенциальные риски, угрожающие развитию производства. Об этом говорится в резолюции совместного заседания комитетов Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, передает ТАСС.

В ТПП предложили иные варианты социальной поддержки для населения, в том числе целевые выплаты на покупку продуктов, а также долгосрочную поддержку производителей.

В Росси ежегодно от связанных с алкоголем, наркотиками и табаком причин в России погибает более 1 миллиона человек. Об этом, по данным РИА Новости, говорится в докладе федерального проекта «Трезвая Россия».

При этом эксперты отметили, что в России официально зарегистрированы около 600 тысяч наркозависимых, однако «более близкой к реальности» является цифра в 5 млн человек, или 3,5% от населения страны.

Тяжелая болезнь троих ученых из китайского Института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года может указывать на искусственное происхождение коронавируса, вызвавшего пандемию. Об этом со ссылкой на секретный отчет разведки США пишет газета The Wall Street Journal.