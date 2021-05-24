В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Канадский телеканал переврал слова диспетчера о посадке самолета Ryanair в Минске

Деловая газета "Взгляд"
46 минут назад
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на репортаж канадского телеканала CBC News, который в своем репортаже об инциденте с Ryanair в Минске приписал диспетчеру слова экипажа лайнера об инициативе посадки самолета.
Военкор нашел нестыковку в репортаже о посадке самолета Ryanair
Фото: Darius Mataitis/Global Look PressDarius Mataitis/Global Look Press
«Кусок радиообмена диспетчера с экипажем Ryanair о принятии решения садиться в Минске. Пилоты говорят, что это их инициатива», – пишет Коц в Telegram, приводя отрывок переговоров экипажа и
«Ryanair 1 Tango Zulu, эта рекомендация приземлиться в Минске – откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?» – спрашивает диспетчер минского аэропорта.
«Ryanair 1 Tango Zulu, это наша рекомендация», – отвечает пилот.
При этом в речи диспетчера слышится явный акцент, в то время как экипаж ирландской авиакомпании отвечает на чистом английском.
Между тем, как отмечает Коц, в репортаже канадского телеканала CBC News приводится тот же кусок, «только уже диспетчер, а не пилот, говорит, что это его рекомендация сажать самолет в Минске». При этом из отрывка радиопередачи вырезана часть слов диспетчера.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. После этого в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич.
В мире,Роман Протасевич,Александр Коц,Европарламент,Комсомольская правда,Деловая газета "Взгляд",Минск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители