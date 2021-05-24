Военкор нашел нестыковку в репортаже о посадке самолета Ryanair

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на репортаж канадского телеканала CBC News, который в своем репортаже об инциденте с Ryanair в Минске приписал диспетчеру слова экипажа лайнера об инициативе посадки самолета.

Фото: Darius Mataitis/Global Look Press Darius Mataitis/Global Look Press

«Кусок радиообмена диспетчера с экипажем Ryanair о принятии решения садиться в Минске. Пилоты говорят, что это их инициатива», – пишет Коц в Telegram, приводя отрывок переговоров экипажа и

«Ryanair 1 Tango Zulu, эта рекомендация приземлиться в Минске – откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?» – спрашивает диспетчер минского аэропорта.

«Ryanair 1 Tango Zulu, это наша рекомендация», – отвечает пилот.

При этом в речи диспетчера слышится явный акцент, в то время как экипаж ирландской авиакомпании отвечает на чистом английском.

Между тем, как отмечает Коц, в репортаже канадского телеканала CBC News приводится тот же кусок, «только уже диспетчер, а не пилот, говорит, что это его рекомендация сажать самолет в Минске». При этом из отрывка радиопередачи вырезана часть слов диспетчера.