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Украина требует изменить правила «Евровидения» из-за России

Анастасия Кирсанова
24 минуты назад
На Евровидении страна-агрессор не должна оценивать своего противника. Такое мнение высказал член жюри, который представляю Украину, Игорь Кондратюк.
Украина требует изменить правила «Евровидения» из-за России
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины
Он отметил, что вокальному конкурсу следует перенять опыт УЕФА. Организация запретила голосовать за выступление агрессивной для государства стране.
«Оргкомитет Евровидения должен лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования!», - цитируют Кондратюка на сайте «Обозреватель».
Ранее «Рамблер» сообщал, что победителям Евровидения в 2021 году стала Италия. Россия заняла 9 строчку рейтинга.
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