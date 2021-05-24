Неуважительный жест вице-президента США сняли на видео

Во время встречи между вице-президентом США Камалой Харрис и главной Южной Кореи Мун Чжэ Ином произошёл неприятный инцидент.

Видео появилось в twitter-аккаунте «TreeofKnowled14».

На кадрах можно увидеть, как представитель США после рукопожатия со своим визави вытерла руку об штаны.

Общественность была потрясена этим фактом. Пользователи сети раскритиковали её за неуважение к главе государства.