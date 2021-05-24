Неуважительный жест вице-президента США сняли на видео

Во время встречи между вице-президентом США
Камалой Харрис и главной Южной Кореи
Мун Чжэ Ином произошёл неприятный инцидент.
Видео появилось в twitter-аккаунте «TreeofKnowled14».
На кадрах можно увидеть, как представитель США после рукопожатия со своим визави вытерла руку об штаны.
Общественность была потрясена этим фактом. Пользователи сети раскритиковали её за неуважение к главе государства.
Камала Харрис стала вице-президентом 20 января 2012 года. Она является первым темнокожим вице-президентов США в истории.