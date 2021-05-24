Белоруссию захотели отстранить от международных организаций

«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) провести немедленное расследование данного явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации. До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного пресс-службой Менендеса.
«Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу», – говорится в заявлении. В тексте также содержится утверждение о необходимости проведения в республике «свободных выборов под наблюдением ОБСЕ». «Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных», – говорится в заявлении.