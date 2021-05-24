EMA объяснило задержку с регистрацией "Спутника V" в ЕС

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) совместно с коллегами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают исследование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал официальный представитель европейского регулятора изданию "Известия".
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"Текущие исследования будут продолжаться до тех пор, пока не будут получены все необходимые доказательства для оформления заявки на получение разрешения на продажу препарата в Европе", – заявили в EMA.
Представитель регулятора пояснил, что в настоящее время продолжается циклический обзор российского препарата, уже завершена проверка надлежащей клинической практики (GCP) в России. При этом в текущем месяце будут проведены проверки надлежащей производственной практики (GMP). При этом в EMA не смогли спрогнозировать сроки допуска "Спутника V" на европейский рынок. Новость дополняется.