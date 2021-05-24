EMA объяснило задержку с регистрацией "Спутника V" в ЕС

Представитель регулятора пояснил, что в настоящее время продолжается циклический обзор российского препарата, уже завершена проверка надлежащей клинической практики (GCP) в России. При этом в текущем месяце будут проведены проверки надлежащей производственной практики (GMP). При этом в EMA не смогли спрогнозировать сроки допуска "Спутника V" на европейский рынок. Новость дополняется.