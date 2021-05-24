За инцидент с рейсом Ryanair в Минске Запад хочет наказать Россию

Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и последовавший за ней арест создателя белорусского оппозиционного телеграм-канала вызвали весьма резкую реакцию Запада. Там не верят в версию с сообщением о заложенной бомбе, планируют запретить полеты над Белоруссией и ввести против нее новые санкции. Причем в Лондоне увидели в произошедшем еще и «руку Москвы », а потому призывают заодно наказать еще и Россию

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Во вторник послы стран – членов НАТО соберутся, чтобы обсудить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair и арест находившегося на борту Романа Протасевича , основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже назвал произошедшее опасным инцидентом и призвал провести международное расследование. Таким образом, судьба 26-летнего блогера Протасевича оказалась в фокусе внимания не только европейских властей различного уровня, но и руководства крупнейшего военного блока.

Напомним, что борт авиакомпа нии Ryanair, напра влявшийся из Афин в Вильнюс, вынужден был сесть в Минске после сообщения о минировании. Сообщается, что команду о пр инятии «заминиро ванного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Протасевич в ходе проверки самолета на наличие взрывного устройства был задержан . Сообщается, что основателю «Нехты» может грозить срок до 15 лет – против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков».

Белорусские власти зав еряют, что самолет сел из-за сообщений о заложенной на борту бомбе – сообщается, что заявление с угрозой взрыва поступило от имени палестинской группировк и ХАМАС, которая об ещала взорвать самолет в небе над Вильнюсом. Но в странах ЕС эту версию не рассматривают всерьез. Как сообщает РИА «Новости» , МИД Германии заявил , что считает заявления Белоруссии по рейсу Ryanair не заслуживающими доверия. А польский президент Анджей Дуда назвал предлог для посадки самолета ложью.

Тем временем в Восточной Европе уже активно начали муссировать тему «русского следа» в инциденте с Протасевичем. Сперва депутат Европарламента от Польши , глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь заявил, что за основателем «Нехты» следили не только агенты КГБ Белоруссии, но и представители российских спецслужб. Затем, как передает ТАСС , премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что к инциденту могли быть причастны четыре россиянина, которые якобы находились на борту самолета.

Россию уже тоже призвали наказать. Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2», заявил глава МИД Великобри та нии Доминик Рааб. В британском парламенте также призвали к санкциям против газопровода «Ямал – Европа». Но главным адресатом угроз пока остается Белоруссия, которая может столкнуться как точечными санкциями, так и с полным бойкотом своей гражданской а виа ии со ст ороны Запада.

Минск объявили «государственным террористом»

За осуждением дело не стало – и вновь первой оказалась Литва. Здесь возбудили дело об угоне и похищении людей. Президент республики Гитанас Науседа назвал произошедшее «актом государственного терроризма». Позже ровно то же определение дал глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной парти и (ЕНП) – Манфред Вебер.

Тот же Науседа, а также власти Польши, ФРГ, Франции, Бельгии, и вслед за ними руководительница Еврокомиссии Урусла фон дер Ляйен проанонсировали расширение антибелорусских санкций. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что Е С готовит че твертый пакет ограничительных мер против Минска.

Первыми к наказанию Белоруссии приступили прибалты. Мэрия Риги распорядилась вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии поднять бело-красно-белый , традиционно используемый белорусской оппозицией. Ответ Минска был уже не символическим – МИД республики призвал посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии покинуть Белоруссию в течение 48 часов. «Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без отв ета», – объявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Запад решил «ударить» по Белоруссии с воздуха

Главным способом наказания Белоруссии было избрано исключение республики из международного авиасообщения. Именно с таким предложением к главе Евросовета Шарлю Мишелю одним из первых обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Дальше к делу подключились более серьезные европейские державы.

Париж н е исключает закрытия воздушного пространства над территорией Белоруссии для самолетов ЕС после инцидента с бортом Ryanair, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) уже получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии, сообщило Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В секретариате ИКАО, впрочем, сообщили, что организация не обладает полномочиями по закрытию воздушного пространства и ситуациям в связи с вынужденной посадкой самолетов по Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, цитирует ТАСС сообщение организации. При этом в организации сообщили, что заподозрили власти Белоруссии в нарушении этой конвенции. США поддержали созыв скорейшего заседания ИКАО для рассмотрения принудительного изменения направления полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отдельные европейские страны, включ ая вышедшую и з ЕС Великобританию, не дожидаясь реакции ИКАО, уже принимают жесткие меры. Именно Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы белорусской компании «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию.

Чуть ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что республика не будет пропускать рейсы, пер есекшие или планирующие пересекать воздушное пространство Белоруссии. От использования белорусского воздушного прос транства уже отказался главный авиаперевозчик Латвии – компания Air Baltic. Наконец, президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией и закрыть украинское воздушное пространство для пролета белорусских самолетов.

«С точки зрения авиационных норм и международных правил Белоруссия ничего не нарушила,

сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт, главред портала Avia.ru Роман Гусаров. – Напротив, Минск выполнил свои обязательства перед международным сообществом. Белоруссия как член ИКАО – организации, которая является структурой ООН – отвечает перед международным сообществом за безопасность полетов гражданских воздушных судов в своем воздушном пространстве».

Если у спецслужб Белоруссии действительно была информация о том, что самолету и пассажирам что-то угрожает, они были обязаны предпринять все меры по обеспечению безопасности и предотвращению возможного теракта, пояснил Гусаров. Поэтому, подчеркнул он, с формальной точки зрения претензий к Минск у быть не може т.

«Но в этом деле есть политическая составляющая, – добавил Гусаров. – Институты международного права в последние годы очень быстро разрушаются, и различные рестрикции принимаются по праву си льного. По тому ИКАО ок ажется под серьезным политическим давлением, и я не исключаю любого развития ситуации».

Прецеденты исключения из этой международной организации пока неизвестны, но если международное сообщество хочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать, отметил эксперт.

Европа видит разницу между Протасевичем и Сноуденом

Прецеденты принудительных посадок самолетов как раз таки известны, и реакция на эти инциденты была совсем иной, нежели в случае с бортом Ryanair, заметил германский политолог Александр Рар. «В 2013 году Франция и Португалия закрыли воздушное пространство для самолета президента Боливии Эво Моралеса из-за подозрения, что на борту находится разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден. Против действий, спровоцированных США, никто не выступал, ведь Соединенные Штаты – союзник Европы», – заметил собеседник. Также можно напомнить об инциденте 2016 года, когда в киевском аэропорту Жуляны с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один из пассажиров – журналист и активист «антимайдана» Армен Мартиросян, армянский гражданин, живущий в России.

Добавим, что нередко власти распоряжаются поднимать в воздух и истребители – так было, например, в 2010 году, когда иранские власти ради задержания лидера террористической организации «Джундалла» Абдульмалика Риги вынудили совершить посадку в Иране самолет киргизской авиакомпании, который летел из Дубая в Бишкек. Иран, при всем сложном отношении мирового сообщества к этой стране, не подвергся дополнительным санкциям за это решение.

Но сейчас Белоруссия оказывается в явно уязвимом положении, заметил Рар.

«Сейчас Запад видит себя более сильным, чем Белоруссия, и он будет ее наказывать,

– подчеркнул собеседник. – Но вопрос в том, как можно наказать Минск». Рар полагает , что ЕС, помимо прочего, введет ряд санкций против белорусских чиновников. «Дипломатические отношения между Западом и Минском сейчас уже на грани срыва, но могут еще больше пострадать», – добавил немецкий эксперт.

«Могут быть введены как персональные санкции против отдельных чиновников, к оторые участвовали в задержании самолета, так и всеобъемлющие санкции от ИКАО», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Впрочем, считает он, для принятия объективного решения ЕС может потребоваться дополнительное разбирательство, в результате чего вопрос о санкциях может быть отложен.

«При этом отдельные страны могут принять свои национальные санкции: ввести индивидуальные финансовые ограничения в отношении белорусских силовиков или сократить количество дипломатических работни ков посольств. Э тот вариант будет самым мягким в отношении Белоруссии», – указал собеседник.