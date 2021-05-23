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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

RT на русском
1 час назад
Всего в мире зафиксировали 166 346 635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
166 346 635 случаев COVID зафиксировала ВОЗ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3 449 117.
В мире,ВОЗ,
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