В Минске задержана девушка основателя Nexta

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии после задержания журналиста. Также посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД
из-за инцидента с самолетом, добавил Моравецкий. По его словам, Варшава требует от Минска «немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Бориса, Анджея Почобута (активистов Союза поляков Белоруссии – ред.) и других польских и белорусских активистов». Польские власти также требуют прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества.