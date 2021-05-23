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Девушка основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича также задержана в Минске

Газета.Ru
1 час назад
Девушка создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича также задержана в Минске, сообщает РИА «Новости».
В Минске задержана девушка основателя Nexta
Фото: @pr0tez/facebook.com@pr0tez/facebook.com
По данным правозащитного центра «Весна», она летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair.
Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время он задержан.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии после задержания журналиста. Также посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД из-за инцидента с самолетом, добавил Моравецкий. По его словам, Варшава требует от Минска «немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Бориса, Анджея Почобута (активистов Союза поляков Белоруссии – ред.) и других польских и белорусских активистов». Польские власти также требуют прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание Протасевича является результатом работы спецслужб республики.
До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Романа Протасевича и Степана Путило.
В мире,Роман Протасевич,Степан Путило,Светлана Тихановская,МИД,РИА Новости,Минск,Беларусь,
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