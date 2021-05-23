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Лидеры стран ЕС обсудят на саммите 24 мая инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

ТАСС
1 час назад
Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 24 мая инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair и возможные санкции в связи с ним. Об этом сообщил в воскресенье представитель Евросовета Баренд Лейтс.
ЕС обсудит на саммите экстренную посадку самолета Ryanair
Фото: AP Photo/Jean-Francois BadiasAP Photo/Jean-Francois Badias
"Председатель Евросовета завтра поставит вопрос о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции будут обсуждаться", - написал он в Twitter.
Очный саммит ЕС пройдет 24-25 мая в Брюсселе. В повестке встречи до сегодняшнего дня были отношения с Россией и проблемы, связанные с пандемией.
Ранее лидеры институтов ЕС выразили обеспокоенность посадкой самолета компании Ryanair в Минске и призвали власти Белоруссии немедленно освободить всех пассажиров. На инцидент отреагировал и генсек НАТО, назвав его опасным и требующим международного расследования.
В мире,Европейский совет,НАТО,ЕС,Минск,
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