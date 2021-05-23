«Меня ждет смертная казнь»: что сказал Протасевич перед арестом

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Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича на борту самолета Boeing авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в Минске из-за сообщения о минировании.

Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», команду развернуть и принять самолет в Минске дал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко и распорядился отправить для сопровождения лайнера дежурный экипаж на истребителе МиГ-29 с аэродрома Барановичи.

Как рассказали очевидцы, Протасевич перед задержанием сказал находившимся рядом пассажирам: «Здесь меня ждет смертная казнь», передает Delfi.

Интересно, что, согласно данным сайтов, отслеживающих местоположение самолет в реальном времени, в момент приказа пилотам садиться в Минске борт находился уже почти над литовской границей и до Вильнюса лететь было ближе, чем до белорусской столицы.

«Беларусь защитила Европу. Самолет Ryanair летел по маршруту Афины — Вильнюс, а приземлился в Минске», — так озаглавлена новость на канале «Пул Первого».

Европа не оценила такую заботу Белоруссии о безопасности пассажиров. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее недопустимым.

«Совершенно недопустимо принуждать рейс Ryanair из Афин в Вильнюс делать посадку в Минске. Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечет за собой последствия», — указала она.

«Важное значение будет иметь расследование инцидента», — пояснил он.

Действия Лукашенко будут иметь серьезные последствия, пообещал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Великобритания встревожена сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствами, которые привели к тому, что его рейс был вынужден приземлиться в Минске. Мы координируем действия с нашими союзниками», — предупредил дипломат.

Председатель «Европейской народной партии», крупнейшей транснациональной партии Евросоюза, Дональд Туск обвинил Лукашенко в терроре.

«Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности.

Этот акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов», — заявил политик.

МИД Австрии выразил тревогу в связи с произошедшим и призвал провести независимое международное расследование, а также освободить Протасевича.

Германия потребовала от Минска немедленно объяснить, на каком основании белорусские власти посадили самолет с белорусским оппозиционером.

«Нам необходимо немедленное объяснение властей Белоруссии по поводу переадресации рейса Ryanair из границ ЕС в Минск и задержания журналиста», — заявил госсекретарь МИД Мигель Бергер.



«Это государственный терроризм. ЕС должен будет предпринять меры», — призвал Норберт Рёттген, председатель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента ФРГ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также осудил действия Лукашенко, передает Reuters.

«Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после угона пассажирского самолета Ryanair. Это достойный осуждения акт государственного терроризма», — заявил польский лидер.

Он добавил, что уже обратился с просьбой к президенту Евросовета обсудить немедленные санкции против Белоруссии во время встречи, запланированной на понедельник, 24 мая.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал посадку борта «беспрецедентной и шокирующей».

«Завтрашнее заседание Европейского совета должно обсудить необходимость усиления давления на Белоруссию», — заявил политик.

Президент Литвы Гитанас Науседа также призвал к международной реакции.

«Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую представляет для международной гражданской авиации белорусский режим.

Международное сообщество должно предпринять немедленные шаги, чтобы это не повторилось», — сказал глава государства.

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что операция по принудительной посадке самолета, на борту которого находилось около 170 человек из 12 стран, по всей видимости, была спланирована заранее.

По ее словам, белорусские спецслужбы знали, кто находился на борту самолета и что Протасевич с ноября проживает в Вильнюсе.

Интересно, что Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии также отчиталось о задержании Протасевича, но затем удалило это заявление из своего Telegram-канала.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (IKAO) провести расследование в отношении властей Белоруссии.

«Отныне любому гражданину любой страны, который пролетает над Белоруссией, не гарантируются даже элементарные нормы безопасности», — сказала она журналистам в воскресенье в Вильнюсе, где она сейчас проживает, и призвала исключить Беларусь из IKAO.

По словам Тихановской, жизнь 26-летнего блогера Протасевича сейчас в опасности.

Сама Ryanair заявила, что на борту не было найдено ничего подозрительного после того, как Белорусская авиадиспетчерская служба уведомила о потенциальной угрозе безопасности для самолета и приказала идти на посадку в ближайший аэропорт, который, по их словам, находился именно в Минске.

Официальный представитель белорусского МЧС Виталий Новицкий сообщил, что к самолету после его приземления была направлена аварийно-спасательная техника, а также подразделения Минского и Республиканского отрядов специального назначения, но их помощь не потребовалась.

При этом, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании лайнера Ryanair по статье 340 «Заведомо ложное сообщение об опасности».