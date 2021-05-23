США атаковали сотни цикад

Согласно информации телеканала NBC News, огромное количество цикад пока наблюдается только в нескольких штатах. Предположительно, что в скором времени их число увеличится по всему восточному побережью.

Специалисты утверждают, что это по-настоящему уникальный опыт, ведь насекомые так массово выбираются редко и всего на месяц. Преимущественно они существуют в земле. Едят корни растений. На верх они выходят, чтобы найти партнера. В этом случае они сразу же сбрасывают экзоскелкты и распрямляют крылья.