США атаковали сотни цикад

Сразу в нескольких американских штатах наблюдают нашествие цикад. Эти насекомые выбираются из-под земли раз в 17 лет. Жители страны крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.
Согласно информации телеканала NBC News, огромное количество цикад пока наблюдается только в нескольких штатах. Предположительно, что в скором времени их число увеличится по всему восточному побережью.
Специалисты утверждают, что это по-настоящему уникальный опыт, ведь насекомые так массово выбираются редко и всего на месяц. Преимущественно они существуют в земле. Едят корни растений. На верх они выходят, чтобы найти партнера. В этом случае они сразу же сбрасывают экзоскелкты и распрямляют крылья.
У цикад есть считанные недели, чтобы отложить яйца. Затем они умирают. Американские цикады выдают пронзительный громкий звук. Порой он достигает 100 дБ, что сравнимо с ревом мотоцикла. Специалисты утверждают, что насекомые абсолютно безопасны.