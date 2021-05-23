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Блинкен: США ответят России в случае агрессивных действий

News.ruиещё 1
1 час назад
Вашингтон ответит Москве в случае агрессивных действий с её стороны, чтобы защитить свои интересы. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью телекомпании CNN, комментируя итоги прошедших на этой неделе в Рейкьявике переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Блинкен пообещал ответ РФ после встречи с Лавровым
Фото: Erin Scott/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESSErin Scott/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS
Шеф американской дипломатии дал понять, что в конце концов России предстоит решить, хочет ли она более стабильных и предсказуемых отношений с Соединёнными Штатами.
Если Россия продолжит предпринимать агрессивные действия, нацеленные на нас или наших союзников и партнёров, мы ответим, и не ради эскалации, не потому что хотим конфликта, но чтобы защитить наши интересы, — сказал Блинкен.
Ранее Лавров сообщил, что во время переговоров в Рейкьявике Блинкен не предоставил доказательств тех претензий, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы. По его словам, в ходе разговора было сказано о претензиях к России по теме вмешательства в выборы, а также о хакерских взломах «каких-то важных систем».
Главы внешнеполитических ведомств России и США провели первые очные переговоры после назначения новой администрации в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета. По итогам встречи Лавров заявил о готовности Москвы «разгрести завалы», которые касаются дипмиссий двух стран.
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