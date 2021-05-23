Блинкен пообещал ответ РФ после встречи с Лавровым

Ранее Лавров сообщил, что во время переговоров в Рейкьявике Блинкен не предоставил доказательств тех претензий, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы. По его словам, в ходе разговора было сказано о претензиях к России по теме вмешательства в выборы, а также о хакерских взломах «каких-то важных систем».