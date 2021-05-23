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Основателя NEXTA задержали в аэропорту Минска: Реакция Запада

Майк Габриелян
1 час назад
Белоруссия столкнулась с жесткой реакцией Запада в связи с задержанием основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Европейские политики требуют разъяснений от Минска из-за нештатной посадки лайнера авиакомпании Ryan Air, на котором летел Протасевич.
Минск столкнулся с жесткой реакцией из-за задержания Протасевича
Фото: APAP
«Нам нужны немедленные разъяснения правительства Белоруссии по поводу перенаправления в Минск рейса RyanAir, следовавшего внутри ЕС , и предполагаемого задержания журналиста», - заявил госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер.

«Сообщения о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске и задержании Протасевича требуют немедленных разъяснений. Это просто недопустимо. Мы пристально за этим следим. Обеспокоены ситуацией и с другими пассажирами», - написала министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

«Принуждение самолетов к посадке, чтобы заставить замолчать голоса оппозиции, является нападением на мировую демократию и свободу слова. Белорусский тиран Лукашенко угрожает всем нам», - написал Том Тугендхат, председатель комитета по международным делам парламента Британии

«Тревожные сообщения о лайнере Ryanair, который посадили в Минске. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие. Необходимо независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», - заявил МИД Австрии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент неприемлемым.
«Любое нарушение международных воздушных правил влечет за собой последствия», - отметила она.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал отпустить задержанного.
«Необходима твердая и единая реакция европейцев. Всем пассажирам этого рейса, включая елорусских оппозиционеров, необходимо разрешить незамедлительно покинуть Белоруссию», - сказал Ле Дриан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ поднять в воздух истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить самолет авиакомпании Ryanair. Пилоты подали сигнал бедствия из-за сообщения о минировании. Позже выяснилось, что сообщения о бомбе были ложными.
Лайнер следовал по маршруту Афины — Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске. На борту оказался Роман Протасевич — создатель телеграм-канала Nexta. Во время беспорядков и протестов оппозиции в Белоруссии канал играл роль координатора акций. Его создатели находились при этом в Польше. Власти Белоруссии признали канал иностранной экстремистской организацией и запретили. Создателей объявили в розыск, возбудив против них уголовные дела.
Сегодня экс-редактора канала, Романа Протасевича задержали в аэропорту. В соцсетях стали множиться сообщения, что ему грозит смертная казнь. Однако позже издание Tut.by сообщило, что статьи, по которым он обвиняется, не предусматривают смертной казни.
В мире,Роман Протасевич,Том Тугендхат,Жан-Ив Ле Дриан,Александр Лукашенко,Комитет госдумы по международным делам,Еврокомиссия,МИД,ЕС,Бельгия,Минск,Беларусь,Германия,
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