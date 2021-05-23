Минск столкнулся с жесткой реакцией из-за задержания Протасевича

Лайнер следовал по маршруту Афины — Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске. На борту оказался Роман Протасевич — создатель телеграм-канала Nexta. Во время беспорядков и протестов оппозиции в Белоруссии канал играл роль координатора акций. Его создатели находились при этом в Польше. Власти Белоруссии признали канал иностранной экстремистской организацией и запретили. Создателей объявили в розыск, возбудив против них уголовные дела.
Сегодня экс-редактора канала, Романа Протасевича задержали в аэропорту. В соцсетях стали множиться сообщения, что ему грозит смертная казнь. Однако позже издание Tut.by сообщило, что статьи, по которым он обвиняется, не предусматривают смертной казни.