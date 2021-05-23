Основателя Nexta задержали благодаря фото подруги

Там добавили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.

По данным телеканала, оппозиционер летел с подругой, она сняла его на фото в автобусе, в аэропорту, после чего отправила блогеру Антону Матолько, включенному в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.