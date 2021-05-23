Основателя Nexta задержали благодаря фото подруги

«На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло», – цитирует сообщение белорусского государственного канала «Беларусь 1» РИА «Новости».
«Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», – пояснил телеканал.