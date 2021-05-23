Выросло число жертв трагедии с фуникулером в Пьемонте

Тринадцать человек числятся погибшими из-за падения фуникулера в Италии . Об этом сообщает RaiNews.

Фото: VIGILI DEL FUOCO/Reuters VIGILI DEL FUOCO/Reuters

Ранее сообщалось, что двенадцать человек погибли при падении фуникулера канатной дороги в итальянских Альпах на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте.

Отмечается, что падение кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне могло произойти из-за проблемы с тросом. Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что, по данным итальянского СМИ, осложнило спасательную операцию.