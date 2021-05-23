Белоруссию обвинили в авиапиратстве

«Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошел сегодня и привел к вынужденной посадке Ryanair FR 4978, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, в Минске в Белоруссии», – цитирует заявление МИД Греции РИА «Новости».
«Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа. Греческая сторона находится в тесном взаимодействии с другими странами-членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском Совете», – заключили в МИД.