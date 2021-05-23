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Минобороны Белоруссии раскрыло подробности перехвата самолета с основателем Nexta

Ювелина Бернст
51 минуту назад
Начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майора Андрей Гурцевич рассказал о сопровождении самолета, в котором летел сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом сообщает агентство БелТА.
Раскрыты подробности перехвата самолета с основателем Nexta
Фото: ТАССТАСС
Ранее сообщалось, что самолет Ryanair, который летел 22 мая из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Сообщения о минировании не подтвердились, однако при проверке документов пассажиров рейса был задержан Протасевич.
После того, как командир гражданского судна принял решение осуществить посадку в Минске и развернул самолет в направлении города, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи, рассказал Гурцевич.
Он объяснил, что дежурный экипаж получил задачу проконтролировать и, в случае необходимости помочь самолету безопасно сесть на аэродром. После того, как лайнер осуществило посадку, дежурный экипаж отправился на аэродром базирования, добавил военный.
Telegram-канал AviaticA опубликовал видео с истребителем МиГ-29, который поднимался в воздух для сопровождения самолета. На кадрах видно, что истребитель был вооружен ракетами «воздух-воздух». По данным советника президента Литвы, в сопровождении судна также были задействованы истребитель Су-29 и вертолет Ми-24.
Перед вылетом из Афин Протасевич рассказал своим коллегам, что заметил за собой слежку. По словам журналиста, в греческом аэропорту к нему проявлял «нездоровое внимание» неизвестный русскоязычный мужчина, пытаясь снять на камеру документы Протасевича.
Бывшего главреда Nexta обвиняют организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Эти статьи предусматривают наказания в виде лишения свободы от 3 до 15 лет. Также Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Статьи о терроризме предусматривают смертную казнь.
В мире,Роман Протасевич,Министерство обороны,Беларусь,
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