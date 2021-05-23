В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Чехии считают Россию угрозой для стран Центральной Европы

Парламентская газетаиещё 3
2 часа назад
Россия всегда будет пытаться усилить влияние в странах Центральной Европы и представлять реальную угрозу для них, заявил председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский. Об этом пишет РИА «Новости».
В Чехии призвали "не иметь иллюзий" в отношении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, Россия никогда не откажется от своего прошлого, когда она контролировала социалистические страны Центральной Европы.
«РФ всегда будет стремиться к тому, чтобы расширить здесь свое влияние и всегда будет представлять, хотя бы в той нынешней ситуации, реальную угрозу для стран Центральной Европы. Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны. Я считаю это подтверждением того, что мы не должны иметь никаких иллюзий о целях и представлениях РФ в отношении ее бывшей сферы влияния», — сказал Рыхетский.
Глава КС удивился, откуда берутся заявления некоторых чешских политиков о том, что существует несколько версий взрывов на складах во Врбетице.
«Подобные сомнения (в выводах следствия), по крайней мере, вредят интересам Чехии в Евросоюзе или НАТО», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Чехия заподозрила россиян в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства России. В свою очередь, МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, назвав обвинения Праги абсурдными.
Позднее чешские власти призвали своих партнёров к солидарности. Примеру Чехии уже последовали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия.
14 мая российский кабмин своим распоряжением утвердил перечень недружественных иностранных государств, в который попали США и Чехия.
В мире,Политика,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,Россия,Чешская Республика,
79
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители