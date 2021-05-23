В Чехии призвали "не иметь иллюзий" в отношении России

Россия всегда будет пытаться усилить влияние в странах Центральной Европы и представлять реальную угрозу для них, заявил председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский. Об этом пишет РИА «Новости»

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По его словам, Россия никогда не откажется от своего прошлого, когда она контролировала социалистические страны Центральной Европы.

«РФ всегда будет стремиться к тому, чтобы расширить здесь свое влияние и всегда будет представлять, хотя бы в той нынешней ситуации, реальную угрозу для стран Центральной Европы. Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны. Я считаю это подтверждением того, что мы не должны иметь никаких иллюзий о целях и представлениях РФ в отношении ее бывшей сферы влияния», — сказал Рыхетский.

Глава КС удивился, откуда берутся заявления некоторых чешских политиков о том, что существует несколько версий взрывов на складах во Врбетице.

«Подобные сомнения (в выводах следствия), по крайней мере, вредят интересам Чехии в Евросоюзе или НАТО», — отметил он.

Позднее чешские власти призвали своих партнёров к солидарности. Примеру Чехии уже последовали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия.