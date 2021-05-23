"Нездоровое внимание": основатель Telegram-канала Nexta заметил слежку

Перед вылетом из Афин задержанный сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал своим коллегам, что заметил за собой слежку. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», который сейчас возглавляет Протасевич.

Фото: Twitter Twitter

Журналист сказал сослуживцам, что в греческом аэропорту к нему проявлял «нездоровое внимание» неизвестный русскоязычный мужчина средних лет, подтянутый, с лысиной.

Следивший якобы пытался снять на камеру документы Протасевича.

Авторы Telegram-канала после задержания главного редактора пишут, что продолжат работать в штатном режиме.

«Это наша миссия и долг — нести правду и бороться со злом, творящим в нашей стране абсолютный террор», — написали они.

Ранее Протасевич был задержан . Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Сообщения о минировании не подтвердились, однако журналиста задержали при проверке документов пассажиров рейса.

В сентябре Протасевич заявил об уходе с поста главного редактора Telegram-канала Nexta - самого популярного русскоязычного канала, который с начала протестов в Белоруссии их направлял и курировал.