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Протасевич перед задержанием сообщил о «нездоровом внимании» мужчины

Ювелина Бернст
15 минут назад
Перед вылетом из Афин задержанный сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал своим коллегам, что заметил за собой слежку. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», который сейчас возглавляет Протасевич.
"Нездоровое внимание": основатель Telegram-канала Nexta заметил слежку
Фото: TwitterTwitter
Журналист сказал сослуживцам, что в греческом аэропорту к нему проявлял «нездоровое внимание» неизвестный русскоязычный мужчина средних лет, подтянутый, с лысиной.
Следивший якобы пытался снять на камеру документы Протасевича.
Авторы Telegram-канала после задержания главного редактора пишут, что продолжат работать в штатном режиме.
«Это наша миссия и долг — нести правду и бороться со злом, творящим в нашей стране абсолютный террор», — написали они.
Ранее Протасевич был задержан. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Сообщения о минировании не подтвердились, однако журналиста задержали при проверке документов пассажиров рейса.
В сентябре Протасевич заявил об уходе с поста главного редактора Telegram-канала Nexta - самого популярного русскоязычного канала, который с начала протестов в Белоруссии их направлял и курировал.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
В мире,Роман Протасевич,
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