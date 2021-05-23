Соратник Тихановской: силовики угрожали сбить самолет Ryanair

Экипаж самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел задержанный в Минске экс-главред NEXTA Роман Протасевич , получил указание сесть в Минске от белорусских диспетчеров из-за подозрений, что на борту есть бомба. Лайнер направлялся из Афин в Вильнюс , сейчас он вылетает в Литву , взрывчатки на его борту не обнаружено.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии , бывший министр культуры республики и дипломат Павел Латушко заявил, что самолет сел, потому что белорусские силовики угрожали его сбить.

«По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Белоруссии — диспетчеры аэропорта «Минск-2» угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту», — написал Латушко.

«Данный инцидент является актом государственного терроризма и требует незамедлительной реакции европейских властей и всего мирового сообщества», — добавил он.

По его данным, военный самолет Белоруссии подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: «следуй за мной».

«Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета — обязан», — сообщил экс-дипломат.

Также соратник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской сообщил, что в Вильнюс из Минска не вылетели два гражданина Белоруссии и четыре гражданина России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент в Минске опасным инцидентом, требующим международного расследования. Он также призвал Белоруссию обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров в Вильнюс.

«Экипаж рейса Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс сегодня [23 мая], был предупрежден диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправить борт в ближайший аэропорт — Минск», — сообщили журналистам в Ryanair.

В авиакомпании уточнили, что после проверки белорусскими властями на борту «ничего подозрительного» не нашли.

Однако в результате экстренной посадки самолета, который был вынужден сесть в Минске в сопровождении белорусского истребителя по личному приказу Александра Лукашенко , силовики задержали в столице Белоруссии Протасевича.

Пассажиры рейса рассказали изданию Delfi, что после того, как самолет начал приземляться, один из молодых людей, находившихся на борту, «схватился за голову».

«Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было, никаких скандалов, никто ни с кем не ссорился. Нас всех по четыре вывели, собаки обнюхали все наши вещи. Того парня отвели в сторону, его вещи вытряхнули на взлетную полосу», — приводит портал свидетельст

«Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: «Здесь меня ждет смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели», — уточнили пассажиры.

Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что милиция задержала Протасевича после того, как летевшая с ним девушка отправила его фотографию из аэропорта оппозиционеру Антону Мотолько (включен Минском в список террористов). Мотолько опубликовал фото в Telegram и силовики стали действовать.

Греция назвала экстренную посадку лайнера в Минске «актом государственного авиапиратства».

«На борту самолета находился 171 пассажир, 11 из которых — граждане Греции. Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим», — заявил МИД страны.

Действия властей Белоруссии раскритиковали Австрия, Германия, Франция и другие страны. Польша призвала ввести против Минска санкции, а Литва потребовала отпустить Протасевича.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, вынужденно севшим в Минске.

«Я очень обеспокоен сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Призываем власти Белоруссии немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Важно провести расследование инцидента со стороны ICAO», — написал Мишель в Twitter.

Связанный с пресс-службой Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что военный самолет был поднят в воздух по приказу президента Белоруссии.

«В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей! И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Но обратились именно к Минску. Так выходит, и диктатор пригодился!» — отмечали авторы канала.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала посадку самолета в Минске операцией спецслужб.

«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», — написала она в Telegram-канале.

Следственный комитет республики ранее предъявил редакции Telegram-канала NEXTA и NEXTA Live обвинение в организации массовых беспорядков в Белоруссии, а также возбуждении социальной вражды к правоохранителям. Кроме того, Путило был объявлен в розыск в России.

Сам Telegram-канал и его логотип признаны экстремистскими материалами на территории республики. После этого редакция переименовала каналы в «НЕХТА» и «НЕХТА Live», а также сменила логотипы.