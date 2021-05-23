В Индии число случаев "черной плесени" приблизилось к девяти тысячам

В Индии
выявлено больше 8,8 тыс. заражений мукормикоза, который также называют "черной плесенью". Об этом сообщил министр химической промышленности страны Садананда Говда, пишет "Би-би-си". "После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов "Амфотерицин-В" были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 848 по всей стране", - приводятся слова Говды. По его словам, наибольшее число заражений обнаружено в штате Гуджарат, где подтвердился 2 281 случай. Кроме того, заражения найдены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана. Ранее в Индии тысячи людей заразились "черной плесенью", из-за чего врачи удалили один или два глаза 60% пациентов. Вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более 100 случаев этого заболевания.