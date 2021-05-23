Азербайджан вывел часть войск с территории Армении

Пограничный конфликт между Ереваном
и Баку
пошел на спад. Часть азербайджанских военнослужащих покинула территорию Армении
, и вернулась на прежние позиции. Об этом сообщает
Sputnik Армения со ссылкой на Минобороны страны.
«Обстановка на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 23 мая сравнительно стабильная, инцидентов не зафиксировано», — заявили военные.
Ведомство также опровергло информацию СМИ о том, что в районе Черного озера (Сев лич) в Сюнике размещено около 1 тысячи азербайджанских военных.
В Минобороны
отметили, что подразделения армянской армии полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать силы противника.
В начале мая Армения сообщила, что азербайджанские военные пытались проникнуть на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Власти Армении обратились в ОДКБ и попросили Россию о помощи. Армянские военные в то же время взяли под контроль пути, по которым снабжаются азербайджанские войска.
Состоялось несколько раундов переговоров при посредничестве российской стороны. В итоге азербайджанцы покинули только часть армянской территории. В Ереване говорят, что хотят решить проблему мирным путем, но готовы прибегнуть к силовому варианту, если провокация не прекратится.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
назвал необоснованным обращение властей Армении в ОДКБ. По его словам, на границе не было зафиксировано столкновений, а азербайджанские военные просто уточняли границу.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Жириновский предложил Армении войти в состав России.