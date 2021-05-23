Для папы римского изготовят экологичный папамобиль

Отмечается, что электромобиль будет полностью изготовлен из переработанных материалов, в частности, пластиковых бутылок.

Массовая продажа такой модели электромобилей начнется в 2022 году. Цена на них будет стартовать от 2,8 миллиона рублей (37,5 тысячи долларов).