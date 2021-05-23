Для папы римского изготовят экологичный папамобиль

Компания-производитель электромобилей Fisker специально для папы римского Франциска изготовит папамобиль почти за три миллиона рублей. Таким образом фирма хочет поддержать стремление главы Ватикана заботиться об экологии, сообщает Daily Mail.
Фото: @henrikfisker@henrikfisker
Отмечается, что электромобиль будет полностью изготовлен из переработанных материалов, в частности, пластиковых бутылок.
«Я вдохновился, прочитав, что папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения», — заявил соучредитель компании Хенрик Фискер.
21 мая Фискер в своем Twitter сообщил, что провел с папой римским частную аудиенцию, на которой презентовал ему проект нового папамобиля. Он будет представлять собой внедорожник, способный проехать на одном заряде до 560 километров и оборудованный стеклянной куполообразной крышей, которая позволит Его Святейшеству привествовать верующих.
Массовая продажа такой модели электромобилей начнется в 2022 году. Цена на них будет стартовать от 2,8 миллиона рублей (37,5 тысячи долларов).
В марте текущего года глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата. По словам папы римского, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, — в частности, таяние ледников и изменения температур — мир ждет катастрофа.