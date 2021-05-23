Глава Пентагона заявил об угрозах терроризма

Глава Пентагона подчеркнул, что перед США стоят ряд угроз, "начиная пандемией и заканчивая терроризмом и кибероружием". "Вы свидетели того, что технологии меняют сам характер войны", - отметил глава американского оборонного ведомства
, который завершил обучение в академии в Вест-Пойте в 1975 году. "Вы наблюдаете разделение у себя на родине, которая столкнулась с тяжелыми последствиями пандемии", - продолжил Остин, подчеркнув также, что конкуренты США стремятся к "процветанию, обусловленному посягательством на свободу" американцев.