Глава Пентагона заявил об угрозах терроризма

Вест-Пойнтская академия, девизом которой является "Долг - честь - отечество", была основана в 1802 году в штате Нью-Йорк. Обучение в ней оплачивается из бюджета Сухопутных войск в обмен на обязательство кадетов поступить по завершении четырех лет обучения на действительную военную службу. Ежегодно из стен академии выпускаются около 900 армейских офицеров, получающих звание младшего лейтенанта. Согласно упомянутому кодексу чести, кадет Вест-Пойнта "никогда не солжет, не обманет, не украдет и не будет терпеть этого со стороны других".