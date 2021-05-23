Президент Венесуэлы 14 лет скрывал роскошную жизнь

Президент Уго Чавес правил Венесуэлой 14 лет. За это время страна сильно изменилась. Лидер обещал привести ее к торжеству социализма, однако его идеи обернулись массовым обнищанием населения. Хотя сам глава государства старательно подчеркивал, что живет скромно, в окружении Чавеса рассказывали, что он и его семья с удовольствием пользуются всеми положенными им привилегиями. Пока голодал народ, они путешествовали на частном лайнере, останавливались в лучших отелях мира и покупали одежду самых дорогих брендов. О роскошной жизни одного из самых ярких лидеров — в материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов.

Фото: Fernando Llano / AP Fernando Llano / AP

«На всем готовом»

«Стыдно быть богатым. У меня нет богатств, но есть один банковский счет с премией, которую мне дали в Ливии , кажется, 250 тысяч долларов. Я отдам часть этих денег», — заявил как-то венесуэльский лидер Уго Чавес.

Свое обещание политик сдержал: всю сумму он передал на работу одного из образовательных форумов. Чавес, призывавший венесуэльцев к экономии и скромности, пытался доказать окружающим, что он, как и они, разделяет социалистические ценности. Но оппозиция была уверена: президент живет «на всем готовом», а с каждым годом расходы на содержание лидера и его семьи лишь растут. Например, они включали в себя траты на зарубежные поездки и размещение в самых лучших отелях мира, содержание официальных резиденций, охрану и многое другое.

С собой за границу он часто брал детей и внуков. Глава государства объяснял это так: ему просто не хватает времени на общение с родственниками, а в командировках он может уделить близким 30-40 минут времени в день. Вначале Чавес летал на Boeing-737 — лайнер был довольно изношен, а кресла в нем были жесткими. В 2002 году президент купил новый самолет, выбор пал на Airbus 319-Corporate Jetliner.

Критики развернули целую кампанию против главы государства, обвинив его в расточительности. Новый самолет и правда был оборудован по последнему слову техники. В нем были спальня, ванная комната с просторной душевой кабиной, комната для совещаний, новейшая аппаратура связи, навигации и защиты, не уступающая Air Force One американских лидеров.

Чавес жил во дворце Мирафлорес. Это роскошное здание с просторными залами, обставленное дорогой мебелью, стало официальной резиденцией президентов Венесуэлы в 1900 году. При этом глава государства не уставал демонстрировать избирателям свою близость к народу.

Он всегда подчеркивал, что любит простые местные блюда — особенно арепу из маисовой муки с начинкой из белого сыра, чичарроном, колбасками чорисо или мортаделлой, которую подают с крепким венесуэльским кофе

Оппозиция постоянно упрекала лидера в популизме. В ноябре 2010 года Чавес приютил в особняке 25 семей, оставшихся без крыши над головой после сильных проливных дождей. Их разместили в офисах для персонала и помещениях, предназначенных для службы безопасности. Сторонники Чавеса такую заботу оценили.

«Алло, это президент?»

Обычно Чавес пытался показать венесуэльцам, что он открыт для народа и ему нечего скрывать. Каждое воскресное утро начиная с 1999 года он появлялся в эфире телепрограммы «Алло, президент!» Это было шоу одного актера, выходившее в эфир до января 2012-го. Эфир продолжался от четырех до восьми часов. Лидер отвечал на вопросы граждан, выслушивал отчеты министров, устраивал телемосты с регионами.

Он любил работать на публику, собирал во время своих выступлений на площадях десятки тысяч венесуэльцев. Чавес прослыл прекрасным оратором с хорошим чувством юмора. Он говорил «без бумажки» и мог подолгу держать аудиторию в напряжении. С простыми людьми общался на сленге. Выступая перед образованными людьми, любил ввернуть философские термины, продемонстрировать, что хорошо знает историю.

Его выступления становились настоящими представлениями. Своих сторонников на одном из двухчасовых мероприятий он заставил петь песни, танцевать сальсу, а потом устроил конкурс, кто будет громче ему аплодировать.

Он любил показывать детей и внуков, а вот личную жизнь старался скрывать от посторонних. После второго развода он обычно говорил: «У меня вообще нет личной жизни, она мне не принадлежит, я не могу разделить ее с кем-то. На моем горизонте нет перспективы новой женитьбы». Хотя в этом президент все-таки лукавил: в западные СМИ периодически просачивалась информация о его новых романах.

«Провинциалка, похожая на куклу Barbie»

Мать Чавеса Елена всегда считала, что ее сыну не везло в любви. Первой женой Уго стала Нанси Кольменарес, происходившая из семьи рабочих. В браке родились две дочери и сын. Но семейная жизнь не сложилась: женщине было сложно соперничать с другой возлюбленной Чавеса — учительницей истории Эрмой Марксман, которая помогала Уго разрабатывать боливарианскую идеологию. Несмотря на то что политик тщательно скрывал адюльтер, информация об этом романе попала в газеты.

Марксман согласилась на большое интервью после разрыва с Чавесом: журналист Агустин Бланко выпустил книгу с ее откровениями под названием «Чавес меня использовал». В оппозиции надеялись, что эта публикация испортит репутацию президенту и помешает его переизбранию. Но этого не произошло.

Второй женой Уго стала Марисабель Родригес. В окружении Чавеса этой женщине особо не доверяли. Ее считали провинциалкой, похожей на куклу Barbie. Некоторые и вовсе полагали, что их знакомство подстроили местные олигархи, чтобы потом контролировать лидера и его семью. Пара поженилась в 1997 году, через пять лет возлюбленные расстались. Официально развод оформили еще через два года, причиной разрыва назвали «несовпадение характеров».

Впоследствии бывшая первая леди рассказывала, что ей было некомфортно во дворце Мирафлорес. «Там преобладает чуждая, странная энергетика, атмосфера неискренняя и натужная», — говорила она журналистам. Это не мешало Марисабель пользоваться всевозможными благами: она летала с подругами на шопинг в Нью-Йорк и Майами, посещала престижные светские мероприятия. В окружении Чавеса говорили, что президенту это очень не нравилось. Он призывал жену к скромности и «соблюдению революционной этики». В ответ она подогревала слухи о рукоприкладстве мужа.

В 2002 году Марисабель съехала из дворца, вернувшись в родной город Баркисимето. В то время в стране как раз начались акции протеста, и супруга Чавеса объяснила свой отъезд беспокойством за детей. Через некоторое время один из знакомых подарил женщине роскошную виллу в окрестностях Баркисимето.

После развода с Чавесом она еще несколько лет пользовалась разными привилегиями как глава Фонда ребенка, но вскоре президент распорядился ликвидировать его, а бывшую супругу сместить с поста. После этого Марисабель перешла в оппозицию. Особенно активно она стала действовать в 2007 году накануне очередного голосования. Выступая с экранов телевизоров, бывшая первая леди призывала венесуэльцев не верить Чавесу.

«Он пытается узурпировать власть, стать диктатором, чтобы единовластно распоряжаться нашими судьбами», — обычно говорила она

После развода с Марисабель Чавес больше не женился. «Мой дом, моя семья — это Венесуэла», — обычно говорил он. При этом в окружении президента было много красивых женщин, одна из них — журналистка Мария дель Пилар Эрнандес, которую называли Марипили. Она вошла в команду Чавеса в 1998 году как советник по вопросам СМИ и пропаганды, потом занимала пост директора Восьмого государственного канала. Впоследствии Мария стала заместителем министра иностранных дел по Северной Америке, часто сопровождала президента во время зарубежных поездок, приезжала во дворец на совещания.

Чавес особой верностью не отличался. Его обвиняли в интрижках на стороне во время обоих браков. Шеф президентской охраны Луис Пинеда потом выпустил книгу, в которой подробно описал похождения своего начальника. По его словам, политик дарил любовницам дорогие подарки. В 2014 году преемник Чавеса Николас Мадуро признал, что у бывшего лидера были две внебрачные дочери.

«Мятежный ангел»

Венесуэльскому лидеру приписывали многие романы. СМИ обращали внимание на визиты в Каракас модели Наоми Кэмпбелл , которую президент принимал во дворце. «Чавес — это мятежный ангел», — отзывалась о нем женщина. В январе 2008 года она брала у него интервью для журнала GQ, где не обошлось без пикантных моментов. Модель спросила 53-летнего политика, согласился ли бы он сфотографироваться с обнаженным торсом, как Владимир Путин . «Почему бы и нет?» — ответил Чавес, предложив модели проверить крепость его бицепсов. На вопрос о том, кого он считает самым стильным лидером в мире, Чавес заявил: «Ну, конечно же, Фиделя Кастро ! Его форма безупречна, ботинки начищены, а борода — элегантна».

Отношения двух лидеров вообще отличались особой теплотой. За это оппоненты прозвали Чавеса «первой леди Кубы». В Венесуэле даже разразился скандал из-за публикации книги «Танго вдвоем», на обложке которой Чавес и Кастро кружились в танце. В свое время именно поддержка Фиделя помогла Уго получить признание в Латинской Америке. В 1994 году Кастро пригласил никому не известного подполковника Уго Чавеса на Кубу, разглядев в нем будущего политического деятеля. С тех пор началась их дружба.

Став президентом , Чавес часто навещал команданте. А когда тот перенес операцию на сердце, венесуэльский лидер стал навещать его чуть ли не каждый месяц, рассказывая всему миру о здоровье друга. Через некоторое время в этой же самой кубинской клинике лечился и сам Чавес. Он перенес четыре операции и три рецидива болезни.

5 марта 2013 года венесуэльские власти сообщили, что состояние главы государства ухудшилось: из-за химиотерапии у него обострились проблемы с дыхательной системой. Вечером в тот же день вышло официальное объявление о смерти команданте