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NI: Встреча Лаврова и Блинкена в Исландии стала кошмаром для Украины

Российская Газетаиещё 1
5 минут назад
Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике стали для Украины кошмаром. Таким мнением с читателями американского журнала The National Interest поделился журналист Марк Епископос. Он отметил, что эксперты увидели в заявлениях глав внешнеполитических ведомств двух стран "совершенно другой подтекст".
"Еще один удар для Киева": в США раскрыли подтекст встречи Лаврова и Блинкена
Фото: ReutersReuters
По мнению журналиста, нынешний американский лидер предпринимает определенные шаги для улучшения американо-российских отношений.
"Усилия Байдена могут стать еще одним ударом для Киева. Под вопросом создание единого западного фронта для сдерживания Москвы. Это еще больше ослабит геополитические позиции Украины", - подчеркивается в статье NI.
Также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах "от Парижа до Берлина".
Напомним, поздно вечером 19 мая в столице Исландии состоялась встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Дипломаты беседовали почти два часа.
Глава МИД РФ назвал эту встречу конструктивной. По словам Лаврова, чувствовалась заинтересованность Блинкена и его команды в том, чтобы преодолеть накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях и восстановить диалог по стратегической стабильности.
В мире,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД,The National Interest,Рейкьявик,Исландия,Соединенные Штаты,Украина,
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