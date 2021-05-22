Еврокомиссию разочаровал подход стран ЕС к России

"Я этого ожидаю (жесткого отношения к РФ - прим. ТАСС), - заявила в субботу Юрова, представляющая Чехию в руководящих органах ЕС, в интервью Чешскому радио. - Я уже несколько раз заявляла, что разочарована существующим подходом стран Евросоюза. Нужно, чтобы они жестче отреагировали [не только] на инцидент во Врбетице, но и на все российские действия на европейской территории, которые требуют реакции [со стороны ЕС]".
"Это будет интересная дискуссия [по вопросу отношений с РФ на саммите], которая, возможно, опять подтвердит, что восприятие рисков, исходящих [для стран ЕС] с российской стороны, пока еще [среди государств - членов сообщества] разнится", - допустила политик.