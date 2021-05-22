Еврокомиссию разочаровал подход стран ЕС к России

О новых санкциях к РФ

Юрова прогнозирует, что на саммите ЕС меньше внимания будет уделено вопросу о возможности координированной высылки из стран сообщества российских дипломатов. Речь, главным образом, может пойти о новых экономических санкциях против РФ. В перспективе, по словам замглавы ЕК, Евросоюз начнет вводить санкции по отношению к организаторам и участникам кампаний дезинформации, направленных против него.