Украинские геи и националисты устроили митинг в Киеве

В центре Киева параллельно начались митинги ЛГБТ-сообщества и националистов. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

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Уточняется, что ЛГБТ-митинг в поддержку трансгендеров проходит на Михайловской площади с плакатами в духе "за права и свободы", пишет СМИ.

Другой митинг - националистической силы «Традиции и порядок» - проходит рядом с Софийской площадью. Его участники призывают не допустить в будущем «диктатуру психически больных левоэкстремистов».

По данным корреспондентов, второй митинг более многолюдный, чем первый.