Украинские геи и националисты устроили митинг в Киеве

В центре Киева
параллельно начались митинги ЛГБТ-сообщества и националистов. Об этом сообщает
Telegram-канал Klymenko Time.
Уточняется, что ЛГБТ-митинг в поддержку трансгендеров проходит на Михайловской площади с плакатами в духе "за права и свободы", пишет СМИ.
Другой митинг - националистической силы «Традиции и порядок» - проходит рядом с Софийской площадью. Его участники призывают не допустить в будущем «диктатуру психически больных левоэкстремистов».
По данным корреспондентов, второй митинг более многолюдный, чем первый.
В феврале Министерство охраны здоровья Украины объявило тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году».