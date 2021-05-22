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Украинские геи и националисты устроили митинг в Киеве

Ювелина Бернст
54 минуты назад
В центре Киева параллельно начались митинги ЛГБТ-сообщества и националистов. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
Украинские геи и националисты устроили митинг в Киеве
Фото: TelegramTelegram
Уточняется, что ЛГБТ-митинг в поддержку трансгендеров проходит на Михайловской площади с плакатами в духе "за права и свободы", пишет СМИ.
Другой митинг - националистической силы «Традиции и порядок» - проходит рядом с Софийской площадью. Его участники призывают не допустить в будущем «диктатуру психически больных левоэкстремистов».
По данным корреспондентов, второй митинг более многолюдный, чем первый.
В феврале Министерство охраны здоровья Украины объявило тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году».
Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский по совету американского лидера Джо Байдена направил в Донбасс «колонны украинских гомосексуалистов».
В мире,Ольга Скабеева,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Киев,
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