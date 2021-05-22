Грядет новая пандемия: Китайцев встревожил неизвестный вирус

Китайские вирусологи Вэйфэн Ши и Джордж Гао заявили, что миру грозит пандемия птичьего гриппа H5N8. Ученые опубликовали работу в журнале Science.

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России, Монголии, Они отметили, что новый штамм впервые был обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. В 2014 году отмечались вспышки в Японии Южной Корее . В 2016 году грипп нашли у птиц в Индии США и некоторых странах Европы. К 2020 году вспышки были зарегистрированы в 46 странах.

Еще более тревожным стало сообщение о перекрестной инфекции у семи российских тружеников птицефермы в декабре прошлого года.

Авторы отмечают, что у инфицированных рабочих не было никаких симптомов (они были протестированы по соображениям безопасности после массового падежа кур). Также не было никаких указаний на то, что вирус передавался от одного человека к другому.

Однако ученые встревожены тем, что вирус умет мутировать: от уток он быстро перешел к другим видам птиц. Затем его нашли у человека.

Ши и Гао пишут, что еще не поздно предотвратить новую пандемию. Необходим строгий надзор над фермами, птичьими рынками и дикими пернатыми. Это поможет замедлить распространение вируса. Фармацевтические компании получат время для разработки вакцины.

Ранее «Рамблер» сообщал , что на российской птицеферме в прошлом году зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Куры были уничтожены, людей отправили на карантин. Семь зараженных работников птицефермы быстро выздоровели.

«Чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.