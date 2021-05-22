В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые заявили об угрозе «вечной пандемии»

Майк Габриелян
54 минуты назад
Вздутые человеческие останки на берегах Ганга, разлагающиеся тела, брошенные за пределами крематориев из-за дефицита дров, - такой увидело пандемию COVID-19 в Индии американское издание Project Syndicate. Оно считает, что катастрофическая ситуация в Южной Азии может привести к «вечной пандемии».
Ученые заявили об угрозе «вечной пандемии»
Фото: Сергей Карпухин/ТАСССергей Карпухин/ТАСС
Издание отмечает, что в больницах Индии не хватает кислорода, лекарств и коек, а люди выстраиваются в очередь возле отделений неотложной помощи и клиник, умоляя спасти их близких.
В Непале, где у каждого второго имеется положительный тест на вирус, трудности усугубляются тем, что Индия является основным поставщиком вакцин и кислорода в страну. Но сейчас поставки прекратились. Регион переживает гуманитарную катастрофу.
«Ситуация будет только ухудшаться, поскольку эта смертоносная волна бесконтрольно распространится на сельские районы субконтинента, где медицинских учреждений еще меньше. Как члены человеческой семьи и как граждане демократических стран, которые защищают друг друга, когда требуется помощь, мы все должны действовать - правительства, предприятия и частные лица. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше жизней сможем спасти», - пишет Кевин Радд в авторской колонке.
Автор подчеркивает, что в регионе проживает почти четверть человечества и бесконтрольное распространение вируса грозит вечной пандемией, появлением еще более смертельно опасных штаммов. Они будут угрожать всему человечеству.
«Будущие поколения будут помнить, что мир сделал или не сделал перед лицом разрушительной второй волны вируса в Южной Азии. Индия и ее соседи отчаянно нуждаются в дополнительных вакцинах, кислороде и других материалах. В интересах всего остального мира обеспечить их как можно быстрее», - подытожил Радд.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Индию на фоне COVID-катастрофы захлестнула волна «черной плесени».
В мире,Кевин Радд,Индия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители