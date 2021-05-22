Ученые заявили об угрозе «вечной пандемии»

«Ситуация будет только ухудшаться, поскольку эта смертоносная волна бесконтрольно распространится на сельские районы субконтинента, где медицинских учреждений еще меньше. Как члены человеческой семьи и как граждане демократических стран, которые защищают друг друга, когда требуется помощь, мы все должны действовать - правительства, предприятия и частные лица. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше жизней сможем спасти», - пишет Кевин Радд в авторской колонке.
«Будущие поколения будут помнить, что мир сделал или не сделал перед лицом разрушительной второй волны вируса в Южной Азии. Индия и ее соседи отчаянно нуждаются в дополнительных вакцинах, кислороде и других материалах. В интересах всего остального мира обеспечить их как можно быстрее», - подытожил Радд.