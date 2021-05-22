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Названы пять предметов одежды россиян, смешащих европейцев

Майк Габриелян
42 минуты назад
В Эстонии назвали предметы гардероба русских, которые смешат европейцев. Прибалтийские журналисты считают, что в России одеваются слишком ярко, неестественно и непрактично. Об этом пишет издание Postimees.
Названы пять предметов одежды россиян, смешащих европейцев
Фото: ТАССТАСС
В гардеробе россиян у иностранцев вызывает улыбку одежда с логотипами брендов, чересчур откровенные и короткие платья, шубы, мини-бикини и домашние халаты.
Так, европейцы считают, что русские чересчур охочи до модных брендов и не стесняются, даже если названия фирм крупными буквами написаны на брюках или куртках.
Кроме того, русские женщины часто носят откровенные платья, дорогие и неудобные шубы, щеголяют в бикини на пляже и носят дома халаты. От всего этого отказались в Европе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Киркоров показал роскошную шубу.
В мире,Россия,Эстония,
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