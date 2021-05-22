Названы пять предметов одежды россиян, смешащих европейцев

Эстонии назвали предметы гардероба русских, которые смешат европейцев. Прибалтийские журналисты считают, что в России одеваются слишком ярко, неестественно и непрактично. Об этом пишет издание Postimees

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В гардеробе россиян у иностранцев вызывает улыбку одежда с логотипами брендов, чересчур откровенные и короткие платья, шубы, мини-бикини и домашние халаты.

Так, европейцы считают, что русские чересчур охочи до модных брендов и не стесняются, даже если названия фирм крупными буквами написаны на брюках или куртках.

Кроме того, русские женщины часто носят откровенные платья, дорогие и неудобные шубы, щеголяют в бикини на пляже и носят дома халаты. От всего этого отказались в Европе.