Американское издание Project Syndicate выпустило материал, в котором утверждается, что ведущие государства стараются не замечать беспрецедентную гуманитарную катастрофу, происходящую в странах Южной Азии в связи с распространением коронавируса.

Автор статьи напоминает, что в Южной Азии живёт почти четверть человечества. Бесконтрольное распространение SARS-CoV-2 в этом регионе грозит миру перспективой непрекращающейся пандемии, говорится в материале.

В качестве частного примера гуманитарного бедствия автор приводит Индию. В этой стране возник дефицит дров для погребальных костров. Из-за этого на берегах реки Ганг скапливаются тысячи разлагающихся тел. В больницах кончается кислород, перед отделениями неотложной помощи выстраиваются огромные очереди. В Непале каждый второй житель сдал положительный тест на COVID-19, при этом закрылась линия поставок вакцин и кислорода из Индии.

Автор предлагает задействовать все механизмы для ускорения процесса вакцинации в Южной Азии, так как ни в одной стране региона, кроме Бутана, общее число привитых не превышает планку в 10% от населения.

Оказание помощи Южной Азии — это не просто правильно; это ещё и в наших собственных интересах. Бесконтрольное распространение вируса где бы то ни было может привести к появлению ещё более смертельно опасных штаммов. <...> Если мы не сможем по-настоящему защитить людей во всем мире, остановив вирус и замедлив его мутацию, мы окажемся перед перспективой наступления вечной пандемии, - подытожил автор.