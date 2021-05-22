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Китайские учёные предупредили об опасности пандемии птичьего гриппа

ИА Regnumиещё 5
1 час назад
Мутация вируса птичьего гриппа H5N8 могут привести к еще одной пандемии, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на китайских ученых.
Еще одна пандемия: в Китае заговорили об опасности птичьего гриппа
Фото: ReutersReuters
Ученые напомнили, что новый штамм птичьего гриппа впервые был обнаружен в стране в 2010 году, спустя четыре года вспышки заболевания были у птиц в Японии и Южной Кореи, а ещё через два года — в Индии, России, Монголии, США и странах Европы. К 2020 году вспышки наблюдались в 46 странах.
«История свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года», — сообщили ученые.
По их словам, замедлить распространение болезни может только бдительный надзор за фермами и рынками.
Напомним, H5N8 — это подтип вируса гриппа А (также известный как вирус птичьего гриппа). В то время как H5N8 представляет лишь низкий риск для человека, он очень смертоносен для дикой и домашней птицы.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая вспышка птичьего гриппа H5N8 была выявлена в городе Нагчу Тибетского автономного района на юго-западе Китая.
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