За 7 лет Палестина получила от России гуманитарную помощь на $18 млн

МИД РФ
отчитался о том, что с 2014 года на обеспечение продовольственных нужд Палестины Россия
ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы гуманитарную помощь на сумму от $2 млн до $3 млн.
Фото: Wikipedia / Alexander Berezhnoy Wikipedia / Alexander Berezhnoy
В министерстве подчеркнули, что в условиях эскалации на Ближнем Востоке российская сторона продолжит оказывать поддержку палестинскому народу, пишет «РИА Новости».
«За этот период (включая взнос за 2020–2021 годы в размере $3 млн) нами было выделено $18 млн. Поддерживаем также Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ», — уточнили в МИДе.
В ведомстве добавили, что Россия должна сохранять практику выделения взносов через организацию, помогающую палестинцам как на оккупированных территориях, так и в соседних арабских странах. В мае произошло обострение конфликта между Израилем и сектором Газа. Этому предшествовали уличные протесты из-за выселения арабских семей в Иерусалиме. Конфликт привёл к взаимным ракетным обстрелам.
21 мая между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.