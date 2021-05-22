За 7 лет Палестина получила от России гуманитарную помощь на $18 млн

В ведомстве добавили, что Россия должна сохранять практику выделения взносов через организацию, помогающую палестинцам как на оккупированных территориях, так и в соседних арабских странах. В мае произошло обострение конфликта между Израилем и сектором Газа. Этому предшествовали уличные протесты из-за выселения арабских семей в Иерусалиме. Конфликт привёл к взаимным ракетным обстрелам.