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Евросоюз назвал цель в отношениях с Россией

Lenta.ru
49 минут назад
Евросоюз назвал достижение стабильности главной целью в отношениях с Россией. Об этом сообщает ТАСС высокопоставленный представитель европейского политического объединения.
В Евросоюзе задумались над примирением с Россией
Фото: ReutersReuters
Дипломат отметил, что пути развития отношений с Москвой будут обсуждаться в рамках стратегической дискуссии на саммите ЕС в Брюсселе 24 мая.
«Посмотрим, куда дискуссия приведет. Конечно, некоторые страны могут сказать, что нужны новые санкции, другие могут выступить против», — заключил он.
По его информации, в ходе обсуждения Евросоюз заявит об осуждении решений российских властей в отношении европейских стран.
Представитель Евросоюза отметил, что Европа в отношениях с Россией продолжит следовать ранее выработанным принципам. В их список включено соблюдение Минских соглашений по ситуации с Украиной, развитие взаимодействия ЕС со странами СНГ и противодействие Москве в случае существенных разногласий.
16 мая комитет Европарламента по международным отношениям сформулировал в своем докладе новые основные принципы построения отношений с Москвой. Среди них есть введение санкций, финансовый контроль, организация международных расследований и противодействие угрозе безопасности.
14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, в котором были указаны только США и Чехия. На это глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях иностранных государств.
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