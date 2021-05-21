В Евросоюзе задумались над примирением с Россией

По его информации, в ходе обсуждения Евросоюз заявит об осуждении решений российских властей в отношении европейских стран.

Представитель Евросоюза отметил, что Европа в отношениях с Россией продолжит следовать ранее выработанным принципам. В их список включено соблюдение Минских соглашений по ситуации с Украиной, развитие взаимодействия ЕС со странами СНГ и противодействие Москве в случае существенных разногласий.