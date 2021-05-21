В Британии выявили новый штамм коронавируса

В английском Йоркшире обнаружили новый штамм коронавируса, заявил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл. Об этом сообщает РИА Новости

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«Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях. Нет свидетельств того, что данный штамм обладает большей способностью передаваться, нежели ранее обнаруженные в Британии и других странах штаммы», — отметил Фелл.

По его словам, также сейчас неизвестно, будут ли эффективны против него применяемые вакцины.

Грег Фелл обратился к гражданам с просьбой не паниковать и заверил, что действующих санитарных мер достаточно для того, чтобы снизить риск заражения.

«Пожалуйста, не пугайтесь. Мы хотим, чтобы вы продолжили делать то, что делали в течение прошлого года. Следуйте рекомендациям, продолжайте регулярно мыть руки и носить маски внутри помещений», — подчеркнул глава управления здравоохранения Шеффилда.

Он сообщил, что на данный момент в стране зарегистрировали 49 случаев заражения новым штаммом. Все они были выявлены в Йоркшире и в регионе Хамбер, который находится на границе с востоком Йоркшира.