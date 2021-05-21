Болгары припомнили «выбитые зубы» Гитлера после речи Путина

Болгары по-разному отреагировали на слова Путина. Одним они показались резкими и некорректными. Другие решили, что в разговоре о политике только такие формулировки могут быть наиболее эффективными. По мнению одного из пользователей, эти слова, что важно, понятны «ковбоям». Видимо, в виду имелись Соединённые Штаты. Другой читатель вспомнил о побеждённых Россией Гитлере и Наполеоне.