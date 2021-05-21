В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Болгары припомнили «выбитые зубы» Гитлера после речи Путина

News.ru
37 минут назад
Читатели болгарского портала Dir отреагировали на жёсткую речь президента России Владимира Путина о тех, кто хочет «что-то откусить» от страны. Некоторые в этом контексте припомнили «выбитые зубы» Адольфа Гитлера и Наполеона.
Болгары припомнили «выбитые зубы» Гитлера после речи Путина
Фото: kremlin.rukremlin.ru
Ранее Путин заявил, что все хотят «что-то откусить» от России. Он пообещал им «выбить зубы, чтобы они не могли кусаться». Такое заявление он сделал на заседании оргкомитета «Победа».
Болгары по-разному отреагировали на слова Путина. Одним они показались резкими и некорректными. Другие решили, что в разговоре о политике только такие формулировки могут быть наиболее эффективными. По мнению одного из пользователей, эти слова, что важно, понятны «ковбоям». Видимо, в виду имелись Соединённые Штаты. Другой читатель вспомнил о побеждённых Россией Гитлере и Наполеоне.
Нам это может не нравиться, ведь мы же «враги», но он мужик, никогда не предаст интересы своей родины, в отличие от правителей других стран, — написал пользователь Нерусофил.
Ранее гиперзвуковая сверхсекретная российская ракета «Острота» испугала читателей британского издания Daily Mail. В опубликованной журналистами статье говорится о разработке в России нового оружия, пригодного для прорыва любой современной системы противоракетной обороны.
Авторы отметили, что с появлением ракеты Москва укрепит свои позиции в сфере высокотехнологичных систем такого типа. Удар «Остроты», говорится в статье, невозможно отразить никакими средствами.
В мире,Владимир Путин,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители