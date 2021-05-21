Пока вы не уснули: миллионы россиян остались без сбережений на «черный день»

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

"Задумайтесь": Собянин призвал москвичей привиться от COVID

Москвичам, которые еще не вакцинировались, необходимо задуматься над возможностью сделать прививку от коронавируса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в пятницу, 21 мая.

Мэр уточнил, что неделю назад встречался с активистами северо-востока столицы. Глава города обсудил с москвичами борьбу с пандемией коронавируса и призвал жителей столицы активнее прививаться.

— Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами, — написал Сергей Собянин.

Крым пригрозил непризнанием суверенитета США над Аляской

Россия может принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Такой план по возврату полуострова придумал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

Ранее конгресс США поддержал законопроект, запрещающий американским властям признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма», передает радио Sputnik. Депутат Фикс заявил, что решение конгресса США «абсолютно безразлично крымчанам», но предложил ответные меры.

Миллионы россиян остались без сбережений на «черный день»

Около 37% россиян признались, что не имеют накоплений, тогда как 63% заявили об обратном – они формируют себе финансовую подушку безопасности.

«В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений», - сказано в исследовании.

Маск на марафоне "Новое знание" анонсировал появление Tesla в России

Глава производящей электромобили компании Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ.

"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", — заявил Маск по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".

Кроме того, компания рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

Иск за водную блокаду: Крым отсудит 1,47 трлн у Киева

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове завершается подготовка иска к Украине о взыскании ущерба, причинённого водной блокадой.

Глава рабочей группы по оценке ущерба отметил, что сумма ущерба в настоящий момент составляет 1,47 трлн рублей.

Рукотворный вирус: в США нашли доказательства лабораторного происхождения COVID

Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии, сообщается на сайте комитета.

"Отсутствие сотрудничества со стороны Китайской Народной Республики препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса. Тем не менее, серьезные косвенные доказательства вызывают серьезную озабоченность относительного того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии", — говорится в докладе республиканцев.

Российскому Северному флоту предрекли разгром в войне с США

Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», обеспечивающее безопасность российской части Арктики, в случае войны с Военно-морскими силами (ВМС) США будет уничтожено, предрекает в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков

«Наше объединение в самых благоприятных условиях сможет лишь ослабить авианосное соединение ВМС США (выведя из строя один авианосец из трех-четырех ВМС США и Англии, потопив при этом два-три надводных корабля охранения) и уничтожить две-три американские (английские) АПЛ (атомные подводные лодки — прим. «Ленты.ру») в Баренцевом море», — пишет эксперт, сопоставляя боевые возможности ОСК и потенциального противника.

Скандал перед ЧМ: хоккеисты из России нарушили карантин

Четырех представителей сборной России по хоккею уличили в несоблюдении карантина в Риге, где 21 мая стартует чемпионат мира. В команде утверждают, что нарушения регламента не было допущено.

21 мая в Риге стартует очередной чемпионат мира по хоккею, и пройдет он в уже привычных строгих условиях со всеми возможными коронавирусными ограничениями. Все участники турнира по прибытии в столицу Латвии были обязаны отбыть карантин. Также командам на протяжении всего первенства, которое продлится до 6 июня, запретили без веской причины покидать территорию гостиницы, где расположились хоккеисты и тренеры. В исключительном порядке участники соревнований могут выходить из отеля лишь на тренировки и непосредственно матчи.

ЧП под Таганрогом: число жертв увеличилось до 10

В результате ЧП во время очистки коллектора погибли 10 челове, сообщил ТАСС глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий

"10 погибших", - сказал он, отвечая на вопрос о числе погибших в результате инцидента.

Власти города также уточнили, что число пострадавших в результате ЧП выросло до восьми.

Расхождения в цифрах: число умерших от COVID "удвоилось"

С начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире могли погибнуть от 6 до 8 миллионов человек. Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики Самира Асма, передает РИА «Новости».