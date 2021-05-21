"Я устал терпеть это": пранкеры разыграли Зеленского от имени Кличко

Полная версия разговора опубликована на YouTube. Дозвонившись до Зеленского, «Кличко» заявил о желании подать в отставку с поста столичного градоначальника.

«Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать - завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», - сказал по телефону «Кличко».

Владимир Зеленский выслушал «Кличко» и предложил ему обсудить его решение в ходе очной встречи, отметив, что для подобного звонка слишком поздно.

«Виталий Владимирович, это ваше решение... Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», - ответил на это Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мэр Киева и по совместительству глава Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталий Кличко «очень неправильно» ведёт себя в публичной сфере.

Об этом он сказал на пресс-конференции 20 мая, комментария последние обыски у соратников Кличко и заявления мэра Киева о «беспрецедентном политическом давлении».

Зеленский заявил, что он с большим уважением относится к спортивным и политическим победам Кличко. Также он сказал, что в его окружении были люди, которые уговаривали главу государства уволить Кличко с должности главы КГГА, которая относится к президентской вертикали, но президент решил этого не делать.

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«То, что сейчас идут обыски, 70 или 50 обысков, в окружении господина Кличко — так не надо было воровать деньги в бюджете. Мне кажется, это справедливо», — отметил президент.

Также Зеленский заявил, что его глава офиса не берет взяток, «поэтому мы с Кличко не конкуренты», хотя не пояснил, что имеет ввиду.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обыски в доме, где он проживает, могут быть связаны с его «президентскими амбициями».

Об этом он сказал на брифинге 18 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я не исключаю этого», — отметил Кличко, добавив, что очень сомневается в том, что обыски спецслужбы в соседних квартирах — это «просто случайность».

При этом он прямо не ответил, намерен ли участвовать в следующих президентских выборах.

Также он сказал, что именно может не нравиться центральной власти:

«Кому-то не нравятся мои заявления о необходимости введения локдауна, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что я призываю мэров объединяться во время учений российской армии на границах Украины, а кому-то не нравятся городские инициативы Я могу сказать только одно: «В чем сила, брат? Сила в правде».

При этом в Службе безопасности Украины в очередной раз заявили, что обыски силовиков в доме, где живет Кличко, не касаются мэра и связаны с разоблачением масштабной схемы контрабанды горючего на Украине, в ходе которой было незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн. Учитывая особый резонанс в СМИ в одном из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее — в ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято: документацию и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственную документацию; ноутбуки, электронную технику, неучтенные средства, информирует спецслужба.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актёру Эштону Кутчеру от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и узнали его мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.

В ходе разговора лже-Тунберг сказала, что якобы собирается с визитом на Украину для встречи с президентом этой страны, в связи с чем попросила актёра охарактеризовать украинского лидера. Кутчер заявил, что Зеленский показался ему хорошим человеком, который «вполне заслуживает доверия» и находится «на правильной стороне истории».

Моя жена (американская актриса украинского происхождения Мила Кунис. — NEWS.ru) знает его где-то лет десять. Мы с ним очень хорошо пообщались, — сказал Эштон пранкерам.

По словам Кутчера, говоря о ситуации с публикацией разговора Трампа и Зеленского, украинский лидер назвал действия экс-президента США очень странными и коррумпированными, передаёт Life.

Кроме того, пранкеры от имени Тунберг попросили актёра прокомментировать мемуары своей бывшей жены Деми Мур . В ответ на это он сказал, что наркозависимые — очень ненадёжные рассказчики. А Мур на протяжении долгого времени была наркоманкой и до сих пор не решила эту проблему.

Фальшивые Ле Дриан и Мережко сумели убедить американского сенатора в том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, который находится под санкциями со стороны США и Евросоюза , якобы путешествует по Европе, используя поддельные документы и притворяясь продюсером Иосифом Пригожиным

«Я знаю, что ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию о нахождении Пригожина, который причастен к вмешательству в выборы США. Дело в том, что я обладаю такой информацией и я знаю, что Пригожин приедет 20 мая на конкурс песни Евровидение в Роттердам, Нидерланды. Он <...> представляется продюсером российского участника. А на самом деле пытается подкупить жюри», — заявил фальшивый глава французского МИДа.

Также пранкеры предложили ввести против королевской семьи Великобритании персональные санкции, так как принц Гарри и Меган Маркл, обвинившие родственников Елизаветы II в расизме, якобы обратились к ЕС с такой инициативой.

«Мы всегда хотим, чтобы страны сами ответили. У нас демократические страны с открытыми обществами, как и наша собственная страна. Мы смотрим на эти страны, как они будут действовать первыми. И то, что было раскрыто бывшими членами королевской семьи, я ожидаю, что на это ответят британский парламент и британское государство», — ответил сенатор.

В ответ пранкеры заявили, что королева Великобритании держит у себя рабов из колоний и поинтересовались, сколько рабов держит у себя на ранчо сам Бен Кардин. На этом разговор прервался.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) притворились бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и ее помощником и поговорили с руководством NED — «Национального фонда в поддержку демократии» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России). Запись их беседы опубликована на YouTube.

По словам Гершмана, у новой администрации США есть «огромная готовность помочь» российской оппозиции. «Это, конечно, не может не радовать, но России предстоят тяжелые испытания. Они сфокусировались на грядущих выборах в думу в сентябре. Затем будут крайне важные выборы [президента России] в 2024-м», — сказал глава NED.

Во время беседы Гершман также заявил, что в России у фонда есть «очень активная программа по всей стране». Вице-президент NED по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг назвала эту программу очень глубокой и широкой, а также сообщила, что она работает «в провинциях, областях, за пределами Москвы».