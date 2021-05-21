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Зеленский стал жертвой пранка Вована и Лексуса

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Пранкеры позвонили лидеру государства якобы от имени Виталия Кличко, занимающего пост мэра Киева.
Зеленский стал жертвой пранка Вована и Лексуса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Запись разговора можно послушать на YouTube-канале «Октагон».
«Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе», - сказали пранкеры.
Также они добавили, что «устали жить под давлением Зеленского и от его постоянных унижений». Лидер Украины, поверивший розыгрышу, сказал что эти слова дня него звучат неожиданно, особенно в такое позднее время - пранкеры совершили звонок в 00:30.
«Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», - ответил Зеленский.
Однако «Кличко» попросил встретиться. На этом телефонный разговор завершился.
Ранее «Рамблер» опубликовал видео с кадрами обысков в доме Кличко. К нему приходили сотрудники Службы безопасности Украины якобы по делу о контрабанде горюче-смазочных материалов.
В мире,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,СБУ,Киев,Украина,
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