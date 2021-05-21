Зеленский стал жертвой пранка Вована и Лексуса

Также они добавили, что «устали жить под давлением Зеленского и от его постоянных унижений». Лидер Украины, поверивший розыгрышу, сказал что эти слова дня него звучат неожиданно, особенно в такое позднее время - пранкеры совершили звонок в 00:30.