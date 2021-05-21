Зеленский стал жертвой пранка Вована и Лексуса

Запись разговора можно послушать на YouTube-канале «Октагон».
«Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе», - сказали пранкеры.
Также они добавили, что «устали жить под давлением Зеленского и от его постоянных унижений». Лидер Украины, поверивший розыгрышу, сказал что эти слова дня него звучат неожиданно, особенно в такое позднее время - пранкеры совершили звонок в 00:30.
«Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», - ответил Зеленский.
Однако «Кличко» попросил встретиться. На этом телефонный разговор завершился.
Ранее «Рамблер» опубликовал видео с кадрами обысков в доме Кличко. К нему приходили сотрудники Службы безопасности Украины якобы по делу о контрабанде горюче-смазочных материалов.