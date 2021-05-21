Принц Гарри , герцог Сассекский признался, что принимал наркотики и пил много алкоголя после смерти матери принцессы Дианы. 36-летний принц рассказал в документальном фильме «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See), где сам принц Гарри является ведущим вместе с Опрой Уинфри, о своей психологической борьбе и травме, которая преследует его.

Герцог признался, что ему никогда не давали ни личного пространства, ни времени на то, чтобы по-настоящему оплакивать смерть матери. В конечном итоге это заставило его обратиться к веществам и алкоголю, чтобы хотя бы как-то заглушить эту боль. Он мог несколько дней воздерживаться от спиртного, а потом за один день выпить всю недельную дозу в один присест.

Я хотел пить, я хотел принимать наркотики. Я был готов попробовать что угодно, лишь бы уменьшить эту боль во мне и забыть об этих чувствах. <...> В какой-то момент я обнаружил, что пил не потому, что мне это нравилось, а потому, что я пытался что-то спрятать, — рассказал принц Гарри.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. По словам принца, период между 2012 и 2016 годами был для него «кошмарным временем», когда он испытывал приступы тревоги и паники. Употребление запрещённых веществ и алкоголя относится также к этому периоду времени.