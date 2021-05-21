Обзор ИноСМИ: Россия и Евросоюз зашли в тупик

Отношения России и Евросоюза зашли в тупик
Резкое обострение российско-чешских отношений говорит о том, что от России
отворачиваются даже традиционные союзники в Европе. При этом ЕС
должен выработать единый курс по выходу из тупика, так как Россия все еще остается важным торговым партнером для ряда европейских стран, пишет
финское издание Helsingin Sanomat.
По данным издания, единый курс может быть выработан на саммите ЕС, который пройдет на следующей неделе. Встреча лидеров ЕС должна стать важным сигналом для России, однако ее неубедительный итог может лишь все еще сильнее запутать, подчеркивается в статье.
Скандал в украинском казачестве
Участники четвертого международного конгресса казачества в поддержку защиты Украины, который прошел в Днепре и Запорожье, осудили «промосковские казачьи группировки, которые не поддержали народ и государство, обесчестили себя и частично перешли на сторону пророссийских террористов». Об этом заявил
«Правительственному курьеру» зампред всеукраинского штаба операции «Казачий волонтер» Роман Авдеев
.
«Наряду с этим строго осуждены попытки врага подло расколоть казацкое движение, опасные действия отдельных недальновидных руководителей, отказавшихся от сотрудничества», - отметил он.
Турция призвала Европу спасти летний сезон
По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ведутся переговоры с европейскими странами для привлечения туристов, а заболеваемость коронавирусом в Турции пошла на спад. Об этом пишет
Hürriyet Daily News.
«Мы говорим: откройте свои двери как можно скорее; позвольте нам открыть наши двери», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что в стране принят широкий спектр мер для обеспечения безопасного туристического сезона.
Болгары упрекнули США в попытке прогнуться под Россию
Читатели болгарского издания «Дневник» прокомментировали новость об отказе США от санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток — 2», высмеяв президента Джо Байдена
. Перевод их комментариев сделало
«ИноСМИ».
«Ожидаемо. Следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским», «Шерхан поджал хвост», «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!», «Немцы все-таки молодцы, отстаивали свои интересы, и в итоге все получилось так, как они хотели», - подчеркнули они.