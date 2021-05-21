Обзор ИноСМИ: Россия и Евросоюз зашли в тупик

Отношения России и Евросоюза зашли в тупик

По данным издания, единый курс может быть выработан на саммите ЕС, который пройдет на следующей неделе. Встреча лидеров ЕС должна стать важным сигналом для России, однако ее неубедительный итог может лишь все еще сильнее запутать, подчеркивается в статье.